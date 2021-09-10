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Происшествия10 сентября 2021 13:19

Для спасения сына от тюрьмы пожилая псковичка заплатила мошенникам 284 тыс рублей

Источник:kp.ru
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Мошенники похитили у пожилой псковички 284 тысячи рублей под предлогом спасения ее сына от уголовной ответственности после якобы случившегося ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как вспоминает женщина, в тот день ей позвонил неизвестный и рассказал о ДТП в котором виноват ее сын. По его словам, мужчину ждала уголовная ответственность. Неизвестные были готовы помочь уберечь сына от тюрьмы за 284 тысячи. Испуганная пенсионерка согласилась.

Псковичка выполнила все необходимые требования и передала деньги злоумышленникам. Теперь полиции предстоит установить личность причастных к совершению преступления.