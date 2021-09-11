Теннисистка Александра Васильева поделилась эмоциями от Игр в Токио

Фото: Андрея Степанова

Мастер спорта по настольному теннису Александра Васильева вернулась с Паралимпиады в Токио и поделилась с псковичами своими впечатлениями о Японии во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 сентября.

«Конечно, очень классно, что я там оказалась и прочувствовала эту атмосферу. Но я поняла, что ещё очень много работать надо», - отметила спортсменка.

Как оценивает Александра, в этом году спортсмены-теннесисты нашей сборной показали лучшие результаты за всю историю российского настольного тенниса.

«У сборной одна золотая, две серебряные и четыре бронзовых медали», - добавила Васильева.

Александра привезла из Токио подарки. Организаторы подарили спортсменке коробку мячей, которыми она играла в своих матчах и одеяло с символикой Паралимпиады. Также были и ценные призы: телефон, беспроводные наушники, портативный аккумулятор и сим-карту с интернетом.