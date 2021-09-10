Выступать в Псковском кремле для меня всегда было мечтой – Гедеминас Таранда

.

Завтра, 11 сентября, в Псковской кремле состоится концерт Имперского Русского Балета. Его руководитель заслуженный деятель искусств Гедиминас Таранда рассказал о своем отношении к Пскову.

«Выступать в Псковском кремле для меня всегда было мечтой», - заявил Таранда в эфире проекта ПАИ-live.

Руководитель Балета считает Псковский кремль местом притяжения, имеющее «историческое, культурное пространство, которое должно жить».

Таранда поделился с псковичами, что выступить в Псковском кремле было его давней мечтой.

«Много лет назад у вас когда-то ставилась опера, сейчас ставятся драматические спектакли. Город развивается в культурном пространстве фантастически, - добавил руководитель Имперского Русского Балета. - Кремль должен жить, должен жить культурной жизнью. Как только мне сказали, что есть предложение в Кремле, я говорю: "Едем"».

Спикер отметил, что отдельной его любовью является уличное пространство. По его словам, выступление на улице позволяет создать «демократичную атмосферу».

«Псков идёт впереди планеты всей практически, – отмечает Таранда. – Я очень рад тому, что сейчас происходит в Пскове, и всегда рад в этом участвовать».

Гала-концерт «Шедевры великих хореографов» состоится в Псковской кремле 11 сентября в 20:00. Помимо этого, в эти выходные будет большая программа мероприятий, в том числе, в регион приедет Владимир Путин.