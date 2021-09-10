Потерявшийся в лесу 28-летний пскович рассказал о ночлеге, «солнечной» тактике и первом звонке маме

.

В конце августа только за одни выходные в лесу Псковской области терялись по 10 человек. Сотрудники МЧС и волонтеры поисково-спасательного отряда работали на износ, без сна и отдыха. Большинство потеряшек заблудились в лесу во время грибной охоты.

Одну из историй блуждания по лесу рассказал газете «Комунна» 28-летний пскович, пожелавший остаться анонимным по понятным причинам. Его поход на рыбалку с друзьями на лесное озеро обернулся двумя днями один на один с природой, когда на обратном пути житель Дедович решил пособирать грибы на обочине дороги.

«В пятницу, 27 августа, мы поехали на ночную рыбалку на реку Полисть, которая находится в Новгородской области. Туда можно добраться по лесной дороге из Алексино. Нас было пятеро, - начал свой рассказ С. – На следующий день, 28 августа, примерно в 13:00 мы двинулись обратно. Когда вышли из болота, по обочинам дороги стали собирать грибы. Я стал немного отставать от своих товарищей, все глубже и глубже уходя в лес. Хотя все это время я был полностью уверен, что иду вдоль лесной дороги. Я даже и не понимал, что заблудился, что иду совсем в другую сторону… Понял, что что-то не так, когда на мои крики уже никто не откликался. Я пытался найти выход к дороге, но, как оказалось, все дальше от нее отдалялся».

О том, как он заблудился и провел ночь в лесу, характеру и выдержке, а также первому звонку маме, читайте на сайте ПАИ.