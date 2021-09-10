Термогигрометры появились в 10 псковских храмах из списка ЮНЕСКО

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Десять храмов, внесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО в Пскове, снабдили специализированными приборами – термогигрометрами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Приборы будут обеспечивать контроль над изменениями микроклимата и температурно-влажностного режима на объектах.

Термогигрометры будут ежедневно сообщать уровень температуры и влажности, чтобы специалисты смогли контролировать техническое состояние помещений. Для каждого времени года будет возможность принять своевременнве меры для изменения условий сохранности и эксплуатации.