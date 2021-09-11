В Псковской области ещё не отменили масочный режим – Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор ещё не находит оснований для того, чтобы объявить об отмене масочного режима в регионах России, в том числе и Псковской области. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму 11 сентября, сообщает ТАСС.

«Нет, сейчас – нет. Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть, – это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалёк», – заявила спикер.

За два года пандемии в Псковской области от осложнений новой коронавирусной инфекции погибло 713 человек. В Роспотребнадзоре сообщили о статистике заболевания на 11 сентября.