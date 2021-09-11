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Здоровье11 сентября 2021 16:41

713 жителей Псковской области умерли от коронавируса

Источник:kp.ru
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За сутки в Псковской области провели порядка 2 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

За сутки в лаборатории региона передали 1 724 тестов на коронавирус. Всего сотрудниками лабораторий было обработано 513 378 тестов за пандемиию.

В Псковской области COVID-19 заразились 47 975 человек, успешно закрыли больничный 41 592 пациентов, ещё 713 человек умерло.

В Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим в регионах России ещё не отменен. Но ответили, когда это случится (Подробности)