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Общество11 сентября 2021 22:45

Псковичка Мария Тучак рассказала о встрече с Путиным во время открытия мемориала в Самолве

Источник:kp.ru
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Кадр видео kremlin.ru со встречи президента с представителями организации «Российские студенческие отряды» и движения «Волонтёры культуры»

Кадр видео kremlin.ru со встречи президента с представителями организации «Российские студенческие отряды» и движения «Волонтёры культуры»

Президент России Владимир Путин во время открытия мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района пообщался с бойцами студотрядов и волонтёрами.

Какие впечатления остались после встречи с президентом у студентов и о том, какой след участники лагеря «Самолва» оставили в истории России, специально для kp.ru рассказала командир Псковского регионального отделения Российских студотрядов, руководитель молодёжного лагеря «Самолва» Мария Тучак.

Фото из личного архива Марии Тучак

Фото из личного архива Марии Тучак

Перед тем, как стоялся наш диалог, меня переполняло чувство гордости за то, что ребята из Российских студенческих отрядов и волонтеры культуры смогли принять участие в таком масштабном и грандиозном проекте. Мы не просто оставили след в истории, а по-настоящему построили ее своими руками, участвуя в благоустройстве деревень Самолва и Кобылье городище, а также территории мемориального комплекса. Благодаря совместным усилиям организаторов проекта, администрации области, ПсковГУ и самих участников лагеря, мы смогли реализовать все поставленные перед нами задачи и цели, которые мы ставили для себя.

Руководитель лагеря добровольцев отметила, что благодарна президенту и гостям мероприятия за положительную оценку работы «Самолвы». Девушка рассказала, что первым человеком, кому она рассказала подробности личной встречи, стала ректор ПсковГУ.

Первыми впечатлениями после встречи с Владимиром Владимировичем я поделилась с ректором Псковского государственного университета, Наталья Анатольевна выразила слова благодарности за участие в проекте и сказала что безумно гордится студентами и проделанной работой.

Мемориал «Александр Невский с дружиной» был открыт 11 сентября с участием президента РФ Владимира Путина. После встречи трем студентам удалось лично побеседовать с президентом.