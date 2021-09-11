Псковичка Мария Тучак рассказала о встрече с Путиным во время открытия мемориала в Самолве

Кадр видео kremlin.ru со встречи президента с представителями организации «Российские студенческие отряды» и движения «Волонтёры культуры»

Президент России Владимир Путин во время открытия мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района пообщался с бойцами студотрядов и волонтёрами.

Какие впечатления остались после встречи с президентом у студентов и о том, какой след участники лагеря «Самолва» оставили в истории России, специально для kp.ru рассказала командир Псковского регионального отделения Российских студотрядов, руководитель молодёжного лагеря «Самолва» Мария Тучак.

Фото из личного архива Марии Тучак

– Перед тем, как стоялся наш диалог, меня переполняло чувство гордости за то, что ребята из Российских студенческих отрядов и волонтеры культуры смогли принять участие в таком масштабном и грандиозном проекте. Мы не просто оставили след в истории, а по-настоящему построили ее своими руками, участвуя в благоустройстве деревень Самолва и Кобылье городище, а также территории мемориального комплекса. Благодаря совместным усилиям организаторов проекта, администрации области, ПсковГУ и самих участников лагеря, мы смогли реализовать все поставленные перед нами задачи и цели, которые мы ставили для себя.

Руководитель лагеря добровольцев отметила, что благодарна президенту и гостям мероприятия за положительную оценку работы «Самолвы». Девушка рассказала, что первым человеком, кому она рассказала подробности личной встречи, стала ректор ПсковГУ.

– Первыми впечатлениями после встречи с Владимиром Владимировичем я поделилась с ректором Псковского государственного университета, Наталья Анатольевна выразила слова благодарности за участие в проекте и сказала что безумно гордится студентами и проделанной работой.

Мемориал «Александр Невский с дружиной» был открыт 11 сентября с участием президента РФ Владимира Путина. После встречи трем студентам удалось лично побеседовать с президентом.