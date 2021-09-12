Каким будет новый корпус ПсковГУ

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Появились эскизы проекта учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского университета, пишет ПАИ.

Напомним, идею возведения нового корпуса поддержал Владимир Путин.

«Мы просим поручение выделить средства из федерального бюджета и чтобы единственным поставщиком услуги было Минобороны, - заявил Михаил Ведерников во время рабочей встречи с президентом. - Мы с ними проговорили, они уже сделали проект, они готовы в этом году приступить к работам, и в этом случае в сентябре у нас уже студенты пойдут туда учиться. Если это будет строить Минобороны (но, единственное, эта цифра где-то трёх-четырёхмесячной давности), это будет порядка миллиарда, если мы пойдём по программе, это будет 2,5 миллиарда. Владимир Владимирович, просим поддержать».

Президент ответил согласием.

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