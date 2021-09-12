700 человек десантировались этой ночью в Псковской области

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Учения «Запад-2021» прошли в Псковской области этой ночью, сообщает телеканал «Звезда».

Прыжок с парашютом совершили 700 человек. Уникальность учения состояла в том, что военные должны были десантироваться в ночное время и не потерять друг друга из виду.

Максимальный интервал между прыжками - 1 секунда. Таким образом, 50 военнослужащих выпрыгнули из самолёта за 25 секунд.

Приземлившись, парашютисты рассказали, что в воздухе они не только слышали, но и видели друг друга.

«В воздухе всё видно, белые купола видно. Действуем все как учили. Конечно, незабываемые впечатления — совершить первый прыжок ночью!» — поделился военнослужащий 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Алексей Батуев.