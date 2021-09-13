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Общество13 сентября 2021 10:01

Дождливая погода ожидается 13 сентября в Псковской области

Источник:kp.ru
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Сегодня, 13 сентября, на территории Псковской области ожидается дождливая погода с пояснениями к ночи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

По данным Псковского гидрометцентра, в большинстве районов сегодня прольются кратковременные дожди. Ночью осадки прекратятся, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть с западного направления умеренно, температура воздуха днём составит от 15 до 20 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится к низким отметкам: +3 до +8 градусов. В Пскове и Великих Луках ночь будет теплее сразу на несколько градусов: от 5 до 7 градусов тепла.