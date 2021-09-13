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Общество13 сентября 2021 15:03

Сентябрь в Псковской области обещает быть сухим и прохладным

Источник:kp.ru
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Приход антициклона вызовет повышение давления, сообщает дежурный синоптик Ирина Кащаева, пишет ПАИ. Специалист прогнозирует отсутствие осадков на основной территории Псковской области, лишь отдельные регионы столкнутся с небольшими дождями.

Днем температура воздуха будет прогреваться до +15, ночью же температура может опускаться до +2 градусов.

К концу месяца вероятность дождей увеличится под влиянием атлантических циклонов. Температура ночь повысится до +9 градусов, дневная температура опустится до +13.