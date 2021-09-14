Сухой и холодный день ожидается 14 сентября в Псковской области

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Сегодня, 14 сентября, на территории Псковской области ожидается солнечный день без существенных осадков. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона.

По прогнозу синоптиков, сухой, но прохладный день сменится дождливой ночью. Ветер будет дуть с западных направлений, умеренный, в некоторых районах может быть порывистым.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах от 10 до 15 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +2..+7 градусов. В Пскове будет теплее, чем в Великих Луках сразу на несколько градусов.