Соцобъекты Псковской области подключаются к отоплению по заявке руководителей

Социальные объекты получают отопление согласно решению руководителей и по их заявке. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

По словам спикера, если детям в школе или детском саду холодно, руководитель обязан подать заявку в теплосети. Соцобъекты, как и жилые фонды, не привязаны к датам и включение отопления зависит от среднесуточных температур.

«В начале сентября было прохладно, в соцсетях говорили включить отопление. Но мы знали, что среднесуточная температура поднимется до +18. Если бы мы включили отопление было бы жарко», - отметил Сергей Грахов.

По его словам, законодательство рекомендует запускать отопление, если среднесуточная температура в течении пяти дней держится на уровне +8 градусов тепла.

В прошлом году был принят нормативный акт, согласно которому, муниципалитеты могут раньше сроков начать протапливание. Такое возможно уже при +10 градусов на улице в течение трёх дней.

«В прошлом году начало отопительного сезона было гладким», - заметил Сергей Грахов. Однако, по словам спикера, выход из отопительного сезона связан с «сезонными всплесками», что одним жильцам становится жарко, другим все еще холодно.

Напомним, в Пскове уже началась подача тепла в учреждения социальной защиты и образования.