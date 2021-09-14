В псковском МЧС дали четыре совета по безопасному использованию обогревателей

В период первых холодов отопление ещё не поступает в дома. И чтобы согреться, большинство псковичей привычно спасается обогревателями. Однако в это время начинается новый пожароопасный сезон у МЧС. В пресс-службе ведомства дали четыре совета, как уберечь свой дом во время работы обогревателя.

1. Необходимо использовать электрические приборы только заводского производства.

2. При выборе лучшего места для установки обогревателя, лучше отдать предпочтение безопасному расстоянию относительно легковоспламеняемых предметов.

3. При работе обогревателя от розетки, в нее нельзя включать более двух электроприборов. Обогреватель потребляет много электричества.

4. Выходя из дома, необходимо выключать обогреватель из розетки. Даже, если покидаете комнату на пару минут.