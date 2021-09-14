В Варлаамовской башне Псковского кремля концерты будут проходить регулярно

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Главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский объявил о регулярных концертах в Варлаамовской башне Пскова. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

Место, где нигде не звучала музыка – так назвал спикер Варлаамовскую башню. По его словам, в этом месте можно играть музыку. Доказательство тому недавний фестиваль камерной музыки Ars in turri («Ночь в башне»). Ходзинский назвал мероприятие большим событием для Пскова.

«Башня повидала многое, но музыку не слышала, теперь будет слышать регулярно. У фестиваля есть потенциал, он будет расширен и в сторону изобразительного искусства, и количества площадок, которые будут задействованы в рамках этого фестиваля», - отметил Хондзинский.

Кроме того, Николай Хондзинский на фестивале исполнил композицию своего учителя Юрия Абдокова, который получил «колоссальные впечатления» от этого мероприятия. Атмосфера, как рассказывает спикер, влияет и на самих музыкантов.

«Музыкант тонко реагирует на все, что вокруг него. Атмосфера и пространство, интерьер, в котором выступает музыкант, имеет значение. Древние стены, атмосфера создана светом, стекло, которое связывает древность и современность, — совершенно уникальное решение. Всё здесь работает совместно: атмосфера башни, акустика, ночное время, свет», - заключил он.