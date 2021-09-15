Клюкву разрешили собирать на территории Полистовского заповедника

Фото: сообщество Полистовского заповедника ВКонтакте

В Псковской области стартовал сезон сбора клюквы. Полистовский заповедник разрешил псковичам сбор ягод на охранной зоне. Отправиться на сбор ягод можно с 15 сентября по 1 декабря сообщили в пресс-службе заповедника.

Доступные места для сбора ягод есть в Локнянском районе: в урочище Болтухино, в Усадьбе и Язве. В Бежаницком районе нет мест, где разрешен сбор клюквы.

На территории заповедника регулярно проходят рейды госинспекторов, которые проверяют документы и право пребывания. Нарушителей задерживают.