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На здоровье15 сентября 2021 11:01

Клюкву разрешили собирать на территории Полистовского заповедника

Источник:kp.ru
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Фото: сообщество Полистовского заповедника ВКонтакте

Фото: сообщество Полистовского заповедника ВКонтакте

В Псковской области стартовал сезон сбора клюквы. Полистовский заповедник разрешил псковичам сбор ягод на охранной зоне. Отправиться на сбор ягод можно с 15 сентября по 1 декабря сообщили в пресс-службе заповедника.

Доступные места для сбора ягод есть в Локнянском районе: в урочище Болтухино, в Усадьбе и Язве. В Бежаницком районе нет мест, где разрешен сбор клюквы.

На территории заповедника регулярно проходят рейды госинспекторов, которые проверяют документы и право пребывания. Нарушителей задерживают.

Фото: сообщество Полистовского заповедника ВКонтакте

Фото: сообщество Полистовского заповедника ВКонтакте