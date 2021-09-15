Тысяча привившихся от ковида россиян получит по 100 тысяч рублей

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В России выбрали 500 победителей розыгрыша призов среди привившихся от COVID-19 сообщает сайт Правительства РФ.

Результаты отбора утвердила тиражная комиссия. Основанием стали данные Единого регистра вакцинированных и уникальные номера записи.

Информация о победивших будет размещена 15 сентября на сайте проекта «Бонус за здоровье».

Выигравших компьютер определяет случайно. Всего будет одна тысяча победивших участников, каждый получит по 100 тысяч рублей. Второй этап будет проходить 14 октября 2021 года.

Информацию о выигрыше можно узнать в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Для получения приза необходимо указать свои банковские реквизиты, номер своей банковской карты «Мир».