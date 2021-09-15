Большие воркаут-площадки установят в четырех районах Псковской области

Большие воркаут-площадки установят в четырех точках региона

Масштабные площадки для занятия воркаутом установят в четырех районах Псковской области. Об этом сообщила руководитель регионального комитета по спорту Елена Чернышова, пишет «Псковская правда».

Площадка уже появилась в Великих Луках. До конца года установку двух спортивных точек ожидает Псков и одну –Островский район.

Спикер отметила, что площадки в регионе устанавливаются благодаря инициативе губернатора Псковской области и за счёт внебюджетных средств.