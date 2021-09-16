12 дней на МКС проведет псковская актриса Юлия Пересильд

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Актриса, уроженка Псковской области Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 10 суток будут снимать фильм под названием «Вызов» на Международной космической станции. Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время конференции в ТАСС.

Порядка 12 дней придется провести псковичке на МКС, пока будет проходить первый в России съмодный процесс на космической станции. Подготовка к этому процессу проходит уже несколько месяцев.

«Самая главная задача у Юли и Клима - это научно-познавательный просветительный проект «Вызов», съемки фильма. Из-за того, что это очень маленький срок (12 дней), из которых 10 получится уделить для съемок», - отметил Шкаплеров.

Как сообщил космонавт, на съёмку фильма будет дано очень мало времени, поэтому съёмочная группа не сможет провести какие-либо эксперименты.