С октября в Пскове заработает зоотакси «Алиса»

Фото Марии Мироновой

Новый сервис для перевозки животных – зоотакси заработает в Пскове. Об этом сообщила псковичка Мария Миронова на своей странице «ВКонтакте».

Зоотакси под названием «Алиса» начнет работу с октября. Как сообщила основательница, новый вид сервиса будет предоставлять услуги по перевозке животных. К примеру, заказать такой автомобиль можно будет для поездки в клинику, при этом водитель будет ожидать клиентов с приема у ветеринара и отвезёт домой.

Зоотакси будет доступно не только городе, но и в районе. Кроме помощи в поездке животных по любому адресу, можно будет нанять такси для доставки медицинских средств и корма. На таком транспорте окажут услугу и в перевозке умершего животного.

Для комфорта в машине будут находиться необходимые расходные средства: пеленки, вода, пледы и хладоэлементы и др. В планах для нового такси создать график работы и отдельное сообщество в соцсетях. Уже сейчас машину зоотакси можно распознать на дороге по спецэмблеме и номеру телефона.