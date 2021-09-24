Участок дороги на Рижском проспекте в Пскове расширят на 3 метра

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Ремонт дорожного полотна на Рижском проспекте в Пскове расширит проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, пишет «Псковская правда».

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Полотно станет шире около дома № 76/2 между улицей Шестака и улицей Юбилейной. Для этого рабочие срежут порядка трёх метров зелёной зоны.

Ремонт дороги проходит благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который рассчитан до 2022 года. В рамках нацпроекта подписан контракт более чем на 111 млн рублей, где большая часть – средства из областного бюджета.