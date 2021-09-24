Крупнейшую мозаику у ДСК отреставрируют

Как было на проходной ДСК и как стало. Вернётся ли уникальное пано в отреставрированном виде на место?

Сообщения об исчезновении самой крупной мозаикой советской эпохи с проходной ДСК в Пскове опровергли в предприятии, пишет «Псковская правда».

Как оказалось, мозаику демонтировали не бесследно. По словам представителя собственника ДСК, заместителя директора КГ «ЛУГ» Светланы Сибильковой, такие выводы горожане сделали преждевременно.

«Мозаика у ДСК уже несколько лет находилась в аварийном состоянии и продолжала осыпаться. Было принято решение ее временно демонтировать, привести в порядок, а затем вернуть на место, чтобы она продолжала украшать не только предприятие, но и Псков. Поэтому говорить о сносе панно некорректно», - заявила Светлана Сибилькова.

Напомним, kp.ru ранее сообщало о пропаже мозаики со стены ДСК. Некоторое время назад директор предприятия сообщал о то, что не мог найти средств для реконструкции пано.