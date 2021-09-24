В День туризма несколько музеев Псковской области организуют бесплатный вход

С 26 по 29 сентября музеи Великих Лук, Острова, Порхова и Дедовичей организуют бесплатный вход для псковичей и гостей региона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Туристском информационном центре региона.

Желающим попасть в музеи бесплатно, необходимо записаться по номерам телефонов.

Великие Луки

26 сентября

МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки»

В 12:00 – музейное занятие «Бабушкины сказки» с детьми дошкольного и младшего школьного возраста (дети до 30 чел.)

В 14:00 – экскурсия «Есть на Руси такой город» (до 30 чел.)

Запись по т. 8(81153) 7-27-11

Адрес: пл. Матросова д.1

29 сентября

Дом-музей академика И.М. Виноградова в г. Великие Луки Мемориальный дом-музей ак. И. М. Виноградова

В 14:00 - Обзорная экскурсия "Математик из села Милолюб" по дому-музею И.М. Виноградова (до 25 человек)

Запись по т. 8(81153) 7-38-36

Адрес: ул. Ставского, 48

Дедовичи

МБУК "Дедовичская центральная районная библиотека"

- Мастер-класс по изготовлению обереговой куклы из текстиля «Неразлучнники» (история, изготовления, кукла с собой) — до 7 чел., длительность 30 мин.

- Мастер-класс по изготовлению обереговой куклы из природного материала (рогоз) «Неразлучнники» (история, изготовления, кукла с собой) — до 7 чел., длительность 30 мин.

- Экскурсия по экспозиции «Комната крестьянского быта» — до 10 чел. длительность 20-30 минут

- Экскурсия по экспозиции «История Дедовичского района» — до 15 чел. длительность 20-30 минут

Запись по т. 8(81136)9-31-63

Адрес: Пионерская ул., 10

Порхов

27 сентября

Порховский краеведческий музей Порховский краеведческий музей

В 13:00 экскурсия по ремесленным фондам Порховского Дома ремёсел с рассказом о самобытности русского народа, а также мастер-шоу по плетению из болотной травы (до 30 чел.)

Запись по т. +7 (81134) 2-10-20

Адрес: Дом ремёсел - Пустынный переул. д.2

Остров

28 сентября

Военно-исторический музей Псковской области Военно-исторический музей-заповедник г. Остров

В 11:00 Обзорная экскурсия по экспозиции (до 25 человек)

Запись по т. 8 81152-3-19-50, 8 911 360 85 95

Адрес: ул. К. Либкнехта, д.7А