28 сентября зрители увидят первый фильм из уникального цикла «Псковские храмы ЮНЕСКО»

Смотреть видеосюжет Самый древний и самый загадочный: собор Иоанна Предтечи

28 сентября выйдет фильм о соборе Иоанна Предтечи, который станет первым из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Премьера состоится на портале Псковского агентства информации.

По словам автора цикла, журналиста Ларисы Малковой, этот фильм станет самым загадочным из серии, так как вокруг храма собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть так и остается загадкой.

Собор Иоанна Предтечи – это самый древний каменный византийский храм города. Именно он стал усыпальницей псковских княгинь. Также под своими сводами он хранил множество тайн, тайников и кладов. Один из них обнаружили в 1978 году. Помимо уникальных икон нашли предметы быта.

Также место, где находится собор, попало в современную литературу. Действия нескольких глав романа «Лавр» Евгения Водолазкина разворачиваются именно там.

Как упоминалось ранее, проект продолжает получать положительные отзывы от различных экспертов. Travel-блогер, лучший гид 2018 года по версии Русского географического общества Георгий Макеев высказал мнение, что цикл положительно отразиться на туристическом имидже Пскова, так как достаточно часто люди планируют путешествия, опираясь именно на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Блогер остался заинтригован Псковом, и высказал желание приехать и снять про город несколько роликов. «Так что теперь-то турист поедет в Псковскую область!», - заключил он.