Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость24 сентября 2021 14:02

Масштабная замена теплосетей ожидается на Завеличье в Пскове

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Игорь Максимов

Игорь Максимов

Район Завеличе в Пскове ожидает масштабный ремонт теплосетей в 2022 году. Об этом заявил директор предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 сентября.

На реконструкцию теплосистемы, установленной ещё в 1950-70-х годах на Завеличье предусмотрено около 100 млн рублей. По словам директора предприятия, трубы, лежащие под землей на данный момент сделаны из железа, а оно ветшает. «Это же железо, все ветшает», - констатировал Максимов.

Предвкушая волнение жителей района, где предстоит ремонт, Максимов отметил, что никто во время ремонта не останется без отопления.

«Мы содержим всё в нормальном, работоспособном состоянии. Основная наша зада — обеспечить надежное качественное теплоснабжение города, мы это делали, делаем и будем делать», - подчеркнул руководитель ПТС.