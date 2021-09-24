Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

«Наш Псков, в благоустройство которого мы вкладываем все свои силы и душу, некоторые жители откровенно не любят», – обратился к псковичам губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Ночью 24 сентября в Финском парке Пскова орудовали вандалы. Разбросаны скамейки и перевернут теннисный стол, сломаны урны и погнуты детские качели.

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

«Администрация города оперативно устранила последствия ночного набега. Практически всё уже вернули на свои места – осталось восстановить качели», – отметил глава региона.

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Поиском хулиганов занимаются правоохранительнве органы, губернатор также поручил обсудить вопрос об установке камер видеонаблюдения в общественных местах, где были выявлены акты вандализма.