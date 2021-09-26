Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2021 11:22

Санитарно-эпидемиологический прогноз в Псковской области составили в МЧС

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с сезонными изменением погоды опубликовали на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сохраняется вероятность возникновения случаев эпидемических вспышек острых кишечных инфекций (источник - завоз и несанкционированная продажа некачественных овощей и фруктов, продуктов питания, нарушение санитарно-гигиенических норм)», – сообщили в МЧС и добавили, что неустойчивая погода в осенний период повышает риски заболеть ОРЗ и гриппом.

Кишечные инфекции специалисты связывают несоблюдением санитарно-гигиенических норм при использовании продуктов питания, в частности, напитков и фруктов. Не редки случаи некачественных продуктов, поэтому необходимо покупать вещи только в поверенных местах.

У животных эксперты спрогнозировали риск возникновения очагов африканской чумы свиней.