ПсковГУ ежегодно будет получать 100 млн рублей для развития

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Псковский государственый университет победил со своей программой развития в проекте «Приоритет 2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Победа в конкурсе дала возможность получить университету 100 миллионов рублей. Эти деньги вуз будет получать ежегодно до 2030 года на развитие.

За победу боролись 106 вузов России из 46 субъектов. Более 60% вузов, вошедших в программу – региональные. Всего на грант поступило порядка 200 заявок.

«Для нас стали открытием 5 вузов, в том числе команда Псковского государственного университета. Эти вузы произвели сильное впечатление. Каждый находится на своем этапе, у каждого свои задачи. Но мы впервые увидели у регионов настолько сильное желание меняться и трансформироваться. Они находятся в хорошей форме, были подготовлены опытом предыдущего участия. От них мы ждали хороших результатов, и они продемонстрировали такие результаты», – отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

С получением гранта у вуза появилась возможность реализовать цель с созданием сетевого университета на территории северо-западного приграничья для обеспечения международного научно-образовательного сотрудничества Российской Федерации, Республики Беларусь и стран Балтии.