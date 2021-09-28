До +15 градусов разогреется 29 сентября в Псковской области

В среду, 29 сентября, на территории Псковской области ожидается сухая погода, временами выглянет солнце. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным псковских синоптиков, температура воздуха в регионе ночью составит от +1 до +6 градусов. Днём воздух разогреется до +15 градусов.

Юго-восточный и восточный ветер будет дуть комфортно, со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Ночью ожидается туман, который продержится до утра. Атмосферное давление будет выше нормы.