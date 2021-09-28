Регина Тодоренко покаталась на вездеходах и попробовала даунхилл в Мальской Долине

Регина Тодоренко с президентом Федерации триатлона Псковской области Александром Кузьминым | Фото: Instagram-аккаунт Александра Кузьмина

28 сентября съемочная группа программы «Орёл и Решка» телеканала «Пятница» прибыла в парке активного отдыха «Мальская долина» в Печорском районе. Ведущий тревел-шоу Регина Тодоренко покаталась на вездеходах и спустилась на высокой скорости на велосипеде, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на собственный источник.

Регина Тодоренко и ее соведущий Тимур Родригез переночевали в «Мальской долине», где побывали в псковской бане и отведали угощения от шеф-повара. Далее их пути разошлись. Родригез отправился в Пушкинские Горы, а Тодоренко осталась в парке активного отдыха, чтобы опробовать себя в экстриме.

Тимур Родригез с шеф-поваром Мальской Долины | Фото: Instagram-аккаунт Мальской Долины.

«Бегаем с Региной в Мальской долине!» - такое сообщение опубликовал в своем Instagram-аккаунте президент Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин, поделившись фото с Региной Тодоренко.

Звездным гостям понравилась «Мальская долина»: «Природа нравится — осень красивая, красно-жёлтая», сообщил источник издания.

Съёмочная группа шоу «Орёл и Решка» с звёздными ведущими прибыл в Псковскую область 27 сентября.