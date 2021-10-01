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Общество1 октября 2021 13:17

Врач детской спортивной медицины Псковской области назвал любимый мамин рецепт закуски из грибов

Источник:kp.ru
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Заместитель главного врача Детской областной клинической больницы по спортивной медицине Евгений Васильев

Заместитель главного врача Детской областной клинической больницы по спортивной медицине Евгений Васильев

Сезон грибов в 2021 году в Псковской области слегка припоздал, но грибы удались большие, при этом резко сократилось количество червивых. Псковские випы тоже отправились в лес и сделали заготовки на зиму.

Своим самыми любимым блюдом из грибов поделилс заместитель главного врача Детской областной клинической больницы по спортивной медицине Евгений Васильев

«Думаю, что нет такого псковича, который не любит собирать грибы, ну или таких очень мало. Я люблю и собирать, и есть. Любимое блюдо - маринованные грибы. Рецепта, к сожалению, не знаю и знать не хочу, потому что у меня есть мама, которая их готовит. И пусть это блюдо ассоциируется только с ней», – поделился врач.

О том, как предпочитает закатывать банки с грибами на зиму советник губернатора, председатель комитета по ветеренарии или тренер детской парусной секции, читайте на сайте Псковского агенства информации.