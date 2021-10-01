Оксана Фёдорова презентовала проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» в Пскове

Оксана Фёдорова

Псковичка, мисс Вселенная, телеведущая и певица Оксана Фёдорова рассказала о культурно-просветительском проекте «Моя Россия: музыкальное путешествие» на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ 1 октября.

«Я очень рада снова приехать в родной город», - сообщила Оксана Федорова, добавив, что регулярно посещает регион, где прошло ее детство. Однако пандемия вносит сложности в реализацию проектов, творческих встреч и концертов.

«Проект родился из большой многолетней деятельности, когда я стала сотрудничать с молодыми певцами. 10 лет я занимаюсь вокалом, учусь в МГУ на факультете искусств, 2 года проходила стажировку в консерватории», - поделилась певица.

Фёдорова отметила, что в настоящее время очень сложно приподнести публике классическую музыку.

«Я люблю путешествовать и музыку, люблю детей, которые хотят чего-то добиться в жизни, и мы придумали, как это можно соединить, чтобы это было интересно, принято людьми. Потому что подать классику сложно, наша задача — показать, что это здорово», - добавила Оксана Федорова.

Проект позволит через музыкальную призму познакомить людей с культурой не только страны, но и каждого региона в частности.

«Музыка более эмоционально точно, интенсивно воздействует на всю природу человеческих чувств», - отметила спикер и сообщила, что каждый желающий может стать частью проекта.

Финальной точкой проекта станет поездка юных талантливых псковичей в столицу, где они выступят на большой сцене.

«Я очень рада, что наши поездки показывают нам, что у нас талантливая, ищущая, инициативная молодежь и уникальные педагоги. Хочется, чтобы все узнали особенность того или иного региона в музыкальном плане. К нам присоединяется больше профессионалов, спасибо Псковскому колледжу искусств - сегодня там будет концерт, познакомимся с детьми, которые занимаются музыкой», - заявила Оксана Федорова.