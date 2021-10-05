Об особом хранителе рассказала псковичам Мисс Вселенная Оксана Федорова

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Публичные люди порой больше всех нуждаются в оберегах и талисманах. Псковичка, Мисс Вселенная, певица и телеведущая Оксана Федорова рассказала, какую ценную вещь, имеющую большую значимость, всегда носит при себе.

«Специальных талисманов нет. Всегда ношу с собой крест с мощами Параскевы Пятницы. Если я участвую в съемках и там нужно показать платье, я всегда крестик на булавочке прячу внутрь. Я не особо привязана к каким-то приметам, но этот крестик всегда со мной, он мой хранитель», – Оксана Федорова.

Об особом значении телефона, одежды, желудей и семейных реликвий рассказали вип-гости в медиацентре Псковского агентства информации.