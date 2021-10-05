Воспитатель из Пскова получила 100 тысяч за прививку от ковида

Фото из Instagram-аккаунта Светланы Петровой

По решению правительства, в России был проведен розыгрыш среди привившихся от коронавируса. Одной из 500 человек, которые получат 100 тысяч рублей за прививку стала псковичка Светлана Петрова, об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Я одна из 500 счастливчиков розыгрыша сертификатов от ковида 14 сентября. Есть ли ещё псковичи-счастливчики?», – обратилась к подписчикам Светлана Петрова.

Светлане 59 лет и более 24 из них она работает воспитателем коррекционного детского сада. Ее профессия в 2021 году стала одной из тех, кому привиться от ковида было просто необходимо. Кстати, свое первое образование она получила по далёкой от педагога профессии – в области инженерии.

«Как инженер стал воспитателем? Просто появились свои маленькие дети, и я стала читать литературу по дошкольному воспитанию, да так «затянуло», что больше не отпустило», – рассказывает о себе Светлана на личном сайте для педагогов МультиУрок.

Победительница розыгрыша очень любит свое дело, по словам Светланы Петровой, она в свои годы сама ещё остаётся ребенком в душе. А профессия «не дает сидеть на месте, заставляет не останавливаться на достигнутом и вселяет веру в будущее».