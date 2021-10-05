Корабль с псковичкой Юлией Пересильд состыковался с МКС

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Ракета-носиткль с киноэкиаажем причалила к МКС. Однако это не удалось сделать с первого раза, подвела система автоматизации. Об этом сообщили во время прямой трансляции состыковки на YouTube-канале Роскосмоса.

Из-за невозможности состыковаться автоматически, командиру экипажа Антону Шкаплерову пришлось взять управление в свои руки. Состыковка произошла успешно.

Самочувствие космонавтов Юлии Пересильд и Клима Шипенко хорошее. Члены экипажа ожидают открытия люков и перехода на борт модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. По штатному расписанию, это должно произойти в 17:05.

За 12 дней Пересильд и Шипенко должны заняться съемками фильма «Вызов». О старте космической ракеты с первой в мире женщиной-актрисой Юлией Пересильд читайте в материале.