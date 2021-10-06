Юлия Пересильд поделилась первыми впечатлениями от полёта в космос

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Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд поделилась первым впечатлениями от полёта в космос. Поговорить с космическим киноэкипажем удалось из ЦУП корреспонденту Первого канала.

«Мне все еще кажется, что я сплю», – призналась актриса, отвечая на вопрос о её впечатлениях. Она отметила, что для неё сегодня новым было все. «Мы только встретились со всеми, кто живет на МКС уже давно. Сейчас будем знакомиться», - поделилась Пересильд.

Также актриса, общаясь по каналу видеосвязи со знакомой псковичкой, передела привет родному городу: «Люблю вас, Пскову привет, вас крепко-крепко обнимаю, скоро увидимся».

Команда пробудет на орбите 12 дней, за которые отснимут кадры полета главной героини в космос. Событие можно с уверенностью назвать историческим - это первый в истории киноэкипаж, полетевший в космос для съемок фильма.