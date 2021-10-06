В «Тинькофф-журнал» назвали главный минус Пскова

Фото: Арсений ТИМАШОВ

Главным минусом Пскова в материале «Тинькофф-журнал» называют погоду.

«Главный минус города – это погода, - рассказала псковичка Ульяна Грибенюк корреспонденту издания. – в Пскове круглый год льет дождь. В 2020 году с января по декабрь температура держалась на уровне +8 °C. У нас осень медленно перетекает в весну, а потом снова в осень. Эта серость ужасно давит на психику. Снега практически не бывает – все время лужи и грязь».

Ульяна рассказала, что средняя температура зимой в Пскове составляет около 5 °C, летом — +18 °C. Она отметила, что Псков считается городом туманов, что делает его очень загадочным и фотогеничным.

Также в материале содержится информация о достопримечательностях города, средней зарплате, главных достопримечательностях и в целом о жизни в регионе.