В Пскове 21 октября заработает школа генеалогии

Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

21 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке начнет работу Школа генеалогии, сообщается на сайте библиотеки.

Псковичи смогут узнать, как найти информацию о своих предках, воссоздать свое генеалогическое древо, зачем это нужно и какие необычные открытия ожидают на этом пути. Об этом им расскажет генеалог, краевед и преподаватель Школы генеалогии Александр Кондратеня.

Школа рассчитана на тех, кто хочет узнать историю своей семьи и начать работать над своей родословной, пояснили в учреждении.

Записаться на встречу и узнать всю дополнительную информацию можно у куратора школы, заведующей отделом краеведческой литературы Елены Киселевой. Контакты: улица Профсоюзная, дом 2, кабинет 101 (1 этаж), kray@pskovlib.ru. Телефон 72-84-07.