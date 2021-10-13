Более 90% пациентов заболевших коронавирусом не прививались

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Более 90% пациентов заболевших коронавирусом не делали прививку от COVID-19. Об этом во время пресс-конференции в ПАИ сообщила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

В случае заражения, вакцинированные граждане переносят заболевание легче. Есть единичные сложные случаи, у которых не выработался иммунитет, чаще всего речь идёт о пациентах с иммунодепрессивными заболеваниями.

Анастасия Повторейко отметила, что сейчас в регионе распространяется дельта-штамм коронавируса, который характеризуется молниеносным развитием. "Мы видим такие цифры, которых никогда не было. Легкие просто сгорают", - рассказала Анастасия Повторейко.