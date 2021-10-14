Фото: "Зоозащита"

Ещё один пострадавший под капотом автомобиля кот поступил в псковский приют, сообщили в общественной организации «Зоозащита».

«Ещё одна жертва холодных ночей и желания согреться около двигателя автомобиля. Этого котенка-подростка вытащили из под капота с уже оторванным ушком, поврежденной лапкой», - рассказали работники организации.

В приюте призвали всех, кто поворачивает ключ зажигания в машине, смотреть перед этим под капот. «Возможно вы спасете чье то здоровья, а возможно и жизнь», - отметили волонтеры.