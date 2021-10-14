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Здоровье14 октября 2021 23:15

Почти 250 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

Источник:kp.ru
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За минувшие сутки 247 человек заболели коронавирусом в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Ситуация напряжённая, загрузка коечного фонда составляет выше 80%. В общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении 4,9 тысячи человек», – рассказал глава региона.

Общее количество зараженных COVID-19 за время пандемии достигло 53 653 человека. Выздоровели от коронавируса за сутки 142 человека. За весь период пандемии с болезнью справились 45 386 псковичей.

На новую коронавирусную инфекцию проведено уже 570 135 исследований, за сутки – 2 214.