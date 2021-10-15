Василию Мизгиреву запретили строить исторический парк в Выбутах

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Рабочая группа научно-методического совета запретила строительство крепости и исторического парка «Былины древнего Пскова» на исторической родине княгини Ольги в Выбутах. Об этом сегодня, 15 октября, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, отвечая на вопрос корреспондента.

Напомним, известный реконструктор Василий Мизгирев намеревался построить на территории объекта культурного наследия регионального значения «Погост Выбуты» крепость. Стоит отметить, что перед началом строительства Василий Мизгирев не сообщил в комитет о том, что он собирался проводить какое-то благоустройство территории и не предоставил проект. На данный момент за это Василия Мизгирева привлекли к административной ответственности.

Сообщения о начале строительства в соцсетях вызвали бурную реакцию со стороны общественников. «Выбуты - место само по себе подлинное и использовать его, чтобы строить какую-то бутафорию — по-моему, это неразумно, в том смысле, что там никакого исторического укрепления никогда не было. В любом поле можно такое устраивать и строить там все, что угодно. А это - археологический памятник», - рассказывал корреспондентам председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Андрей Лебедев.

Несмотря на запрет продолжать строительство крепости, члены совета посчитали возможным оставить уже имеющийся на территории деревянный забор с четырьмя небольшими постройками.