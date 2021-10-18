Галактики Боде и Сигару запечатлел пскович

Автор фото здесь и далее: Сергей Попов

Несколько галактик и туманностей сфотографировал на ночном небе псковский астроном-любитель Сергей Попов. Снимками он поделился в свои соцсетях.

«Начало октября в этом году выдалось на редкость ясным. Ночи радовали хорошим небом и отсутствием Луны, что позволило вдоволь поснимать объекты дальнего космоса», - рассказал Сергей Попов и отметил, что теперь, благодаря идеальному полярному выравниванию asiair, даже без гидирования может поставить выдержку на 3-5 минут без потянутых звёзд. «Осталась только одна проблема - ветер», - поделился он.

Туманность Сеть

Он отметил, что осваивал новое оборудование и ему удалось запечатлеть туманность Калифорнию (NGC1499), туманность Сеть (NGC6995, NGC6992), галактику Боде (M81), Сигару (M82), NGC3077», - подписал свои фотографии Сергей Попов.

Туманность Калифорния