Новость ПАИ о покупке недвижимости в Сочи Оксаной Федоровой расхватали на цитаты

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Новость о покупке недвижимости в Сочи Оксаной Федоровой расхватали на цитаты. Именно эта новость портала «Псковское агентство информации» стала самой цитируемой по итогам прошлой недели (с 11 по 18 октября) по данным сервиса «Медиалогия». Информагентство получило индекс 5,31, что стало самым высоким в регионе.

Лента новостей с результатом 4,15 и 399 сообщений стала лишь второй. На третьем месте – областное телевидение, далее идет вошел великолукский новостной портал и замыкает пятерку местная редакция федеральной радиостанции.

Новостями региона интересовались такие СМИ, как «Известия», Lenta.ru, «БезФорматаПсков», News-life, Russia24.pro. Их интересовали рубрики власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, ЧП, силовые структуры, наука и образование, культура и искусство.

Добавим, что «КП-Псков» вошло в десятку самых цитируемых вместе с Интернет-газетой «Псковская правда».