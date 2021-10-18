Студентка Псковского колледжа искусств стала победителем Всероссийской олимпиады по сольфеджио

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Студентка специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств Алина Анохина стала лауреатом первой степени Всероссийской олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам, сообщили в пресс-службе учреждения.

Олимпиада проходила в дистанционном формате. Девушка победила в номинации «Сольфеджио», участниками которой стали более 50 молодых музыкантов из разных городов России.

В числе конкурсных заданий, которые представила студентка, было исполнение a capella (без сопровождения) песни Ф. Шуберта «Мельник и ручей» и знаменитой темы Summertime из оперы Д. Гершвина «Порги и Бесс».

«Для меня, как для педагога, звание лауреата первой степени, которое получила моя студентка, и мой диплом «За педагогическое мастерство» – это важное признание современного направления в сольфеджийной педагогике, сторонницей которого я являюсь», - рассказал преподаватель по музыкально-теоретическим дисциплинам Ирина Галковская.