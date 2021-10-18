Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Коммунальные службы Пскова готовятся к зимнему сезону и переходят в режим повышенной готовности, сообщили 18 октября в пресс-службе ОМСУ города.

Связано это с неблагоприятным прогнозом погоды: ожидается понижение температуры и выпадение осадков, что может привести к образованию наледи на дорогах. В конце недели в Псковской области ожидается небольшой снег.

Готовность к зимнему периоду ответственных за содержание города организаций обсудили на совещании в Управлении городского хозяйства администрации города Пскова. Участники встречи доложили ситуацию с наличием техники и запасов материалов для обработки дорог и тротуаров, а также о работе диспетчерских служб. Они также отметили, что в случае неблагоприятных погодных условий в течение часа готовы переоборудовать коммунальные дорожные машины и выйти на обработку улично-дорожной сети против гоголёда.