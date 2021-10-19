«Космическая мама!»: появились кадры трогательного воссоединения Пересильд с дочками

Фото: Instagram-акканут Юлии Пересильд

Известная актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд, которая вернулась на Землю с МКС 17 октября, в социальных сетях опубликовала кадры трогательной встречи со своими дочерьми.

«Мои красавицы со мной», — подписала фотографию Пересильд. На фото актриса в комбинезоне космонавта прижимается к Анне и Марие. Все трое зажмурились и прислонясь щекой к мамочке. Подписчики не смогли не отреагировать на такое трогательное фото:

– Какое счастье после ТАКОГО путешествия вернуться на такую маленькую по сути в космических масштабах Землю, к своим родным. Мы рады за Вас!

– Как же здорово было за вами наблюдать. Как родные близкие и друзья вся Россия наблюдала проводы ваши в космос, как у дочурки навернулись слезы и она сказала: "Выдохну когда мама махнет с МКС". И вот долгожданная встреча! Вы наш герой!

– Юлька, молодец! Ты сделала все и даже больше, твои девочки, твоё продолжение! Спасибо, что подарила миру их. Спасибо, за твой поступок, спасибо за фильм, я уверена, он станет лучшим. Спасибо, что сделала все, и стала примером, для сотни женщин и девочек!

Фото: Instagram-акканут Анны Пересильд

Вернувшуюся из космоса Юлию Пересильд на аэродроме Чкаловский встречала 12-летняя дочь Анна. Она, как и мама, опубликовала в социальных сетях проникновенное послание:

«Мама. Ты герой! Потому что то, что ты сделала, могут единицы! И кто бы что ни говорил, что это неправда и так далее, главное - что ты и многие люди знают, что это правда. Самая настоящая! Ты правда космическая мама! Я тебя обожаю! Ты наш космос», – написала Аня.

Напомним, 5 октября в 12:04 космический корабль "Союз МС-19" вышел на околоземную орбиту. С Юлией Пересильд летал известный режиссер Клим Шипенко. Вместе они работали над фильмом «Вызов». Сопровождал звездный киноэкипаж профессиональный космонавт Олег Новицкий.