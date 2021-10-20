До -15 градусов может опуститься температура в Псковской области в ноябре

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На подходе ноябрь, о том, какая погода ждет псковичей, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, сообщает «Российская газета».

«Суровый ноябрь», который настигнет Иркутскую область, Забайкалье и запад Амурской области не дойдет до центра и Северо-Запада России.

Теплее всего будет жителям Поволжья, в Предуралья и на Урала.

В Псковской области ноябрь пройдет в пределах климатической нормы. Ночные температуры будут держаться в пределах от -6 до -1 градуса, в знойные дни возможно резкое похолодание сразу до -15 градусов.

Днем ожидается от +1 до +4 градусов, в холодные дни не превысит и отметок в -5...-10 градусов. Потепление климата предвещает позднее установление снежного покрова. Скорее всего, снег в Псковской области окончательно ляжет только к началу декабря.