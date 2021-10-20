Врач назвала самое частое заболевание среди женщин всего мира

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Специалисты выявили самое частое заболевание у женщин всего мира. Таким оказалось психическое расстройство, сообщила врач-психиатр Псковской психиатрической больницы №1 Мария Трофимова.

Ранее первую строчку рейтинга заболеваний женщин всего мира, по понятным причинам, занимали инфекционные заболевания. Однако недавно их сместили психические.

«Ранее депрессия всегда держалась на втором и третьем месте рейтинга, после рака и сосудистых заболеваний. Сейчас на первое место вышли инфекции, далее идут сердечно-сосудистые заболевание и только потом депрессия. Это по общей статистике. Среди женщин депрессия вышла на первое место», – сообщила Мария Трофимова.

По словам эксперта, депрессия стала мировой проблемой. Кроме того, это заболевание, требующее комплексного лечения.